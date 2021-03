Nella notte NBA spicca il successo dei Brooklyn Nets nel derby contro i New York Knicks per 117-112. Brilla James Harden, che ha firmato la decima tripla doppia stagionale (21 punti, 15 rimbalzi e 15 assist), ma quanto a punti ha fatto meglio di lui Kyrie Irving, segnandone 34.

I Bucks, terzi in classifica, sono andati a vincere in casa dei Washington Wizards per 133-122. Mattatore il solito greco Giannis Antetokounmpo, che in poco più di mezz'ora di gioco ha firmato la sua nona tripla doppia di quest'anno (31 punti, 15 rimbalzi, 10 assist).

Nella Western Conference, finora dominata dagli Utah Jazz, i Phoenix Suns battono i Memphis Grizzlies per 122-99, infilando la sesta vittoria nelle ultime sette gare, e si lasciano alle spalle, al terzo posto, i Lakers. I gialloviola hanno travolto per 128-97 Golden State: tripla doppia per Lebron James da 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Tengono il passo con le prime anche i Clippers, attualmente quarti, vincitori in trasferta contro i Mavericks per 109-99. Nelle altre sfide, da segnalare il successo degli Hornets sui Kings per 122-116 e quella di Denver su Indiana per 121-106; infine successo facile degli Spurs sui Pistons per 109-99.

I risultati delle partite Nba giocate nella notte:

Brooklyn Nets-New York Knicks 117-112

Washington Wizards-Milwaukee Bucks 122-133

Dallas Mavericks-L.A. Clippers 99-109

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 97-128

Charlotte Hornets-Sacramento Kings 122-116

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 99-109

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 122-99

Denver Nuggets-Indiana Pacers 121-106.

