È andato ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli il derby 'italianò in Nba. Agli Oklahoma City Thunder non è infatti bastata una super partita di Danilo Gallinari, autore di 27 punti, per avere ragione dei texani. Questi ultimi reduci da tre pesanti sconfitte consecutive sono tornati a giocare a grandi livelli, guidati anche da LaMarcus Aldridge che con i suoi 39 punti ha spinto i suoi al risultato finale di 121-112. Nelle altre tre partite disputate questa notte, i Los Angeles Clippers hanno battuto in rimonta 107-101 i Portland Trail Blazers, mattatore Kawhi Leonard con 27 punti. A sorpresa i Miami Heat sono andati a vincere in casa dei Phoenix Suns per 124-108, grazie anche ai 34 punti firmati da Jimmy Butler. Infine, largo successo dei Boston Celtics per 108-87 ai danni degli Hornets. Ultimo aggiornamento: 11:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA