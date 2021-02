L’avventura ambiziosa del Blue Lizard Basket Capri femminile, comincerà con un cambio di programma. Lo storico campo di basket di Palazzo a mare di Marina Grande è stato infatti trasformato in centro vaccinazioni anti-Covid e dunque sarà off limits per partite e allenamenti. Ovviamente nulla da rimproverare all’amministrazione comunale di Capri che per ragioni di salute pubblica ha dovuto utilizzare la tensostruttura, ovvero la più grande sala al coperto disponibile, per il piano di vaccinazioni per l’Isola. Il sindaco Marino Lembo ha fatto ogni sforzo possibile per lenire il danno involontariamente provocato e ha messo a disposizione della società le risorse utili a contribuire all’iscrizione della squadra al campionato. Nel frattempo è stato deciso il temporaneo trasferimento a Napoli del club presieduto da Marina Schiano, moglie dell’ex sindaco di Capri, Costantino Federico. Le partite in casa saranno giocate al PalaVesuvio di Ponticelli, totalmente ristrutturato e rimodernato durante la presidenza Fip di Manfredo Fucile e ora concesso grazie all’interessamento del neo presidente del comitato Antonio Caliendo. Il campionato, che partirà il 7 marzo, in ritardissimo per la pandemia, terminerà il 30 maggio e designerà la squadra che parteciperà alla successiva fase per la promozione in A2. Nel girone oltre a Blue Lizard Basket Capri, ci sono Basilia Basket Potenza, Salerno Basket 92, Catanzaro Centro Basket, Pol. Battipagliese, Azzurra Cercola, Pol. Nuova Matteotti Corato e Ad Maiora Taranto.

