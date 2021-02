Torna subito alla vittoria la Givova Scafati, e lo fa con una grande prova che riscatta la sconfitta al fotofinish nel recupero casalingo infrasettimanale contro Ravenna. Il finale 67-86 parla chiaro, i gialloblù hanno sempre condotto, espugnando con una certa tranquillità il parquet pistoiese proprio in occasione dell’esordio casalingo stagionale dopo i lavori di adeguamento. Solo nel primo tempo c'è stata qualche difficoltà (20-15), poi gli scafatesi hanno preso in mano la situazione e non l'hanno più mollata. All'intervallo 34-43 e 51-63 al 30'. Ottimo Jackson (nella foto), con 19 punti e 5/9 da tre. Bene anche Rossato (15) e Benvenuti (11), serata così così per Thomas (16 e 4 rimbalzi), concreto Palumbo con soli 4 punti ma 11 rimbalzi, 11 assist e 7 recuperi, Bene anche il rientrante Cucci. Ora Scafati insegue a 2 punti la coppia Forlì-Napoli.

Coach Alessandro Finelli: «Abbiamo disputato una partita eccellente. Devo fare i complimenti ai miei uomini, che hanno giocato con grande solidità per 40’ su entrambi i lati del campo. Abbiamo controllato i rimbalzi, tenuto l’uno contro uno ed in attacco mandato cinque uomini in doppia cifra. Bella partita, a tutto tondo, che ci ha permesso di rivedere finalmente in campo Cucci. Voglio sottolineare la prova difensiva di Palumbo su Fletcher, i suoi 11 rimbalzi difensivi, 11 assist e 7 recuperi, oltre ad una ordinata regia. Anche Thomas ha fatto vedere la sua classe, mentre i nostri lunghi Benvenuti, Dincic e Cucci hanno disputato una gara bella solida. Anche i nostri esterni Sergio, Musso, Rossato e Jackson hanno fatto ottime cose, con gli ultimi due offensivamente molto prolifici, autori di ben 34 punti. Ora cerchiamo a recuperare le energie in vista della prossima gara interna contro la capolista Forlì».

