La capolista Scafati sfida la Lux Chieti, coach Rossi: «Mai abbassare la guardia»

Torna al Palamangano domani alle 18 la Givova Scafati capoclassifica, avversaria la Lux Chieti. Posizionata stabilmente a centro classifica, la Lux Chieti ha attraversato un periodo di rinnovamento successivo a qualche colpo a vuoto, in cui però ha cambiato il proprio assetto ma confermato la fiducia al tecnico Massimo Maffezzoli, sedutosi in corso d’opera sulla panchina abruzzese durante la scorsa stagione agonistica. Recentemente ha inserito un giocatore di esperienza ed affidabilità come lo statunitense Sims (ala grande), che sta viaggiando a 13,6 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Una media alta è anche quella del compagno di reparto e connazionale Jackson (11,3 punti e 6,9 rimbalzi di media), oltre al playmaker Meluzzi (14,7 punti e 2,4 assist di media) ed al veterano Amici (9,4 punti e 5,2 rimbalzi di media), senza dimenticare il centro serbo Tsetserukou (8,2 punti di media) e l’ex di turno Dincic. Completano il roster la guardia Graziani, il play di scorta Bartoli ed i giovani Klacar e Cocciaretto.

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «La squadra sta bene dal punto di vista mentale, perché le vittorie aiutano senza dubbio a trovare serenità. Sapevamo che il mese di febbraio sarebbe stato un crocevia fondamentale della nostra stagione e sulle cinque partite fin qui disputate, ne abbiamo vinte quattro. Ora ne resta da giocare una soltanto, domenica contro Chieti, con l’obiettivo di chiudere positivamente questo mese. Affronteremo una squadra che verrà a Scafati con la mente sgombra, che sta attraversando un buon momento di forma ed ha cambiato il proprio assetto rispetto all’andata, passando da una squadra piccola ad una invece molto strutturata fisicamente. Dovremo essere molto concentrati".