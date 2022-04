Kouros Napoli sforna campioncini: Caporaso e Spinelli in nazionale giovanile

Piccoli cestisti crescono. I giovani rampanti della Kouros, Caporaso e Spinelli (nella foto) convocati nelle nazionali giovanili. Carmine Caporaso, ala classe 2006, è stato convocato nella nazionale italiana Under 16, che si raduna dal 14 al 16 aprile a Novara. Francesco Spinelli, play classe 2005, è stato chiamato, come atleta a disposizione, con il gruppo Under 18; riservato ai ragazzi nati nel 2004. Il commento di coach Antonio Petillo, creatore del miracolo Kouros e responsabile del settore giovanile del club: "Questi ragazzi sono meritevoli non solo sotto il profilo tecnico ma anche comportamentale. Sono anni che non saltano un allenamento. Serissimi, umili, sempre attenti e concentrati al lavoro in palestra. Noi tutti dello staff ci complimentiamo con loro e con tutti gli altri ragazzi che, allenandosi bene insieme, hanno contribuito nel percorso formativo di questo meraviglioso risultato".