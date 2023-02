Mossa a sorpesa della Gevi Napoli. Quando il mercato pareva essersi fermato arriva la notizia dell'imminente ingaggio di Thomas Wimbush,un'ala nera di 2,01, 30 anni, che quest'anno era in forze allo Zenit San Pietroburgo, squadra russa che come il Cska Mosca e Unics Kazan per Eurolega, non gioca le coppe per via dell'invasione russa dell'Ucraina. Allo Zenit, viaggiava a 8,1 punti in 17 minuti. Nato a Lorain, in Ohio, in Europa dal 2019 prima al Ludwigsburg, in Germania, poi al Petkim in Turchia e al Nanterre in Francia. Giocatore esperto, atletico, con buon tiro perimetrale. Al momento non dovrebbe esserci alcuna uscita dalla Gevi, eventualmente una decisione verrà presa durante le due settimane di break e l'indiziato per ovvi motivi dovrebbe essere Devis Davis.

