Nuovo sponsor per il Napoli Basket. Il club aggiunge un partner di rilievo per la prossima stagione che scatterà l'11 ottobre con la Supercoppa e poi il 15 novembre con il campionato di A2. Siglato un accordo di sponsorizzazione con l’azienda Eplus srl, che sarà anche presente con il proprio logo sulla divisa ufficiale che la squadra indosserà nel prossimo campionato. “Siamo molto felici nel poter legare il nome di Eplus ad una società sportiva storica come il Napoli Basket, e sono certo che il Napoli Basket sarà un veicolo commerciale molto importante per la nostra giovane società per un ulteriore sviluppo e consolidamento del nostro brand”, queste le dichiarazioni di Arslen Haj Kaddour amministratore unico della società che opera nel settore della vendita di energia elettrica e metano.

Nata tre anni orsono Eplus è una realtà in ascesa nel panorama energetico per la vendita nel mercato libero dell’energia e del gas metano ed è presente su tutto il territorio nazionale. "Insieme ai miei soci Alfredo Amoroso e Francesco Tavassi, siamo davvero orgogliosi che una società importante come Eplus abbia deciso di entrare a far parte di questo importante e solido progetto sportivo - dichiara il presidente Federico Grassi, nella foto -. Ringraziamo l’amministratore Haj Kaddour per la fiducia accordataci”. © RIPRODUZIONE RISERVATA