Ora è ufficiale: Dalla Salda alla Gevi, comincia il nuovo corso del club

Eco l'ufficialità per l'annunciato arrivo in casa Gevi Napoli Basket di Alessandro Dalla Salda nel ruolo di amministratore delegato. Dalla Salda sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà venerdì alle 12 nella sala stampa del Palabarbuto. E' il tassello che testimonia una sterzata per il club azzurro, un rinnovamento importante dopo anni di gioie ma anche di salvezze sofferte. Dalla Salda dirigerà l'intero club, scegliendo un direttore sportivo per il mercato, oltre al coach.

Dalla Salda, classe 1968, reggiano, inizia la sua carriera come giornalista, entrando in Pallacanestro Reggiana con il ruolo di Responsabile Relazioni Esterne come ufficio stampa.

Quindi dal 2006 al 2018, è l’Amministratore Delegato del club biancorosso.

Dalla Salda può vantare i trionfi in EuroChallenge nel 2014 ed in Supercoppa Italiana nel 2015. Inoltre nel 2015 e nel 2016 due finali scudetto per la società reggiana, perse contro Sassari e Milano. Grandi risultati anche per le categorie giovanili, con i due titoli vinti con l’Under 20 nel 2003 e con l’Under 21 nel 2007. Nel 2012-2013 riceve il premio Dirigente Dell’Anno da Legabasket e, nella stagione successiva, viene nominato Miglior Dirigente dalla Fip. Ha ricevuto inoltre il Premio Reverberi agli Oscar del Basket nel 2016 come Personaggio dell’Anno per la stagione 2014-2015 e ricevuto il Premio GERGS- dall’USSI nel 2016.

Nella stagione 2018-2019, Dalla Salda passa alla Virtus Bologna (assieme a coach Sacripanti), vincendo una Basketball Champions League Fiba. Torna poi alla Pallacanestro Reggiana, raggiungendo i playoff scudetto nel 2022 e la prestigiosa finale di Fiba Europe Cup, nel 2022, perdendo con la squadra turca del Basaksheir. Nell’estate 2022, ha svolto l’incarico di Capo Delegazione della Nazionale Under 20 ai Campionati Europei di categoria disputati a Podgorica in Montenegro. Sposato con Sandra, ha due figlie, Ludovica 22 anni ed Eleonora 19 anni.