Pallacanestro Sant'Antimo, arriva ok per la concessione del PalaPuca: farà la Serie B nazionale

Dopo due settimane di lavoro incessante, società e istituzioni cittadine hanno trovato un accordo per consentire il prosieguo dell’attività messa a repentaglio dalla concessione in scadenza del PalaPuca e dai lavori al Centro Sportivo. La Pallacanestro Sant’Antimo sarà dunque ai blocchi di partenza del prossimo campionato di serie B Nazionale.

Il gm Vittorio Di Donato così commenta: «Sono stati giorni difficili, perché difficile e complessa era la situazione.

Alla base di questo progetto sportivo c’è sempre stata la sostenibilità, e nelle condizioni in cui si era, iscriversi al campionato senza nessuna garanzia avrebbe rappresentato un salto nel buio che non volevamo né potevamo permetterci. Su quelle condizioni e per quelle garanzie abbiamo provato a lavorare trovando collaborazione in ogni interlocutore tecnico ed istituzionale, sostenuti da un’intera comunità che si è stretta attorno a noi, tifosi, ragazzi, famiglie».

«Sapevamo di essere entrati nel cuore di questa città e della sua gente, ma la mobilitazione di questi giorni è stata incredibile. Ringrazio tutti loro per l’attaccamento dimostrato, che ci gratifica e ci responsabilizza per il futuro, e ovviamente ringrazio la Commissaria Prefettizia, la dottoressa Gabriella D’Orso, per la straordinaria disponibilità mostrata nel trovare una soluzione di concerto con l’impresa aggiudicataria delle opere di ristrutturazione del centro sportivo, e ringrazio l’impresa stessa che si è resa disponibile a compiere ogni azione necessaria a ridurre al minimo l’impatto del cantiere sulle attività sportive settimanali, con una attenta calendarizzazione degli interventi che ci consentirà di affrontare per tempo eventuali brevi indisponibilità per eventi gara» ha concluso.