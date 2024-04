Pallacanestro Varese-Gevi Napoli: vietata la trasferta ai tifosi azzurri

Il Prefetto della Provincia di Varese, per l'incontro Pallacanestro Varese-Generazione Vincente Napoli Basket in programma domenica 7 aprile alle 16:30, vista la determinazione n.13/24 del 28.03.24 assunta dal Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell' Interno, ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi per assistere alla partita, ai residenti di Napoli e provincia.

I tifosi azzurri, non residenti a Napoli e provincia, non essendo attiva la vendita online, potranno acquistare i biglietti per assistere alla partita Pallacanestro Varese-Generazione Vincente Napoli Basket esclusivamente alla biglietteria della Itelyum Arena oggi dalle ore 16 alle ore 18, domani dalle ore 15 alle ore 18, domenica 7 aprile dalle ore 15. Sarà obbligatorio esibire la carta d’identità.