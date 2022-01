Gevi Napoli, Pargo è già in uscita: ipotesi Luca Vitali, play ex Brescia

Ore contate per Jeremy Pargo, il play ex Warriors ha concluso la sua esperienza napoletana. Il contratto pare preveda un'uscita a fine gennaio quindi il club azzurro pensa a un'alternativa italiana, dal momento che i visti sono stati esauriti. L'ipotesi principale pare porti verso il recupero di un giocatore importante ma fermo da molto tempo, Luca Vitali, di Brescia, 35 anni, che la società ha scaricato e che vive da separato in casa con il club lombardo fin da settembre scorso allenandosi da solo. Stipendio importante ma giocatore esperto e di ottimo livello. L'incognita è lo stato di forma fisica. Probabile sia stato sondato anche il mercato europeo ma non ci sono grandi alternative e in Italia un nome possibile pareva essere quello di Tarik Phillip di Venezia.

Pargo a Napoli ha prodotto poco e niente, tanto fumo, ma poco arrosto e soprattutto un atteggiamento da regular season Nba, molto disincantato che non si confà al campionato italiano. Si parla anche di un lungo in aggiunta, visto il rendimento insufficiente di Reggie Lynch, che Sacripanti utilizza pochissimo.