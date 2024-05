Festa Partenope Basket: è campione regionale Under 14

Festa grande alla palestra dei Cavalli di Bronzo per la Partenope che si è imposta nelle finali regionali under 14 Elite di basket . Nelle final four di categoria battuti Tresana Volla, Avellino Academy, Uniobasket Maddaloni. Nella finale per il titolo regionale la Partenope ha superato i campioni in carica di Tresana Volla con il punteggio di 68 -52. Terza classificata Uniobasket Maddaloni che nella finalina di consolazione ha superato l'Avellino Academy 56-43. Grande festa e entusiasmo a mille al termine per i ragazzi del coach Giamberini che hanno potuto festeggiare alla fine con famiglie e compagni.

Ecco i giovanissimi campioni della Partenope in piedi da sinistra a destra: Alessandro Cozzolino (numero 54 nella foto), Andrea Palumbo (7) , Matteo Filardi (Capitano, 23), Matteo Distinto (97), Filippo Scisciotti (16), Alessandro Esposito (2), Federico Testa (17), Pierluigi Cipolletta (70), Bruno Rippa (15). A terra da sinistra a destra: Daniel Camacho (12), Lorenzo Cipolletta (10), Lorenzo Prota (32). A completare il gruppo Cangiano Davide, Cipolletta Lorenzo, Collino Cristian, Fiorito Emmanuel, Lazzaro Raffaele, Mazzone Leon, Scafora Gennaro, Zazzaro Nicolo’, Laloe Osaro David, Riccio Giorgio