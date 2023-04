Pena ridotta alla Openjobmetis Varese, come era prevedibile. La pena doveva essere afflittiva, ovvero comportare la perdita di un obiettivo. E i playoff sono sfumati. Ma anche la retrocessione in A2 evidentemente è stata considerata esagerata. E quindi la penalizzazione è scesa da 16 a 11 punti. Ora Varese ha 21 punti in classifica, uno più di Napoli. Ed è molto probabile che possa salvarsi vincendo anche una sola partita e andando a quota 23. La Gevi torna dunque in situazione delicata.

Ecco il comunicato ufficiale: «La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pall. Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione».