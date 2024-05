Pielle-DelFes 82-64: niente da fare per gli irpini

Gara 2 al PalaMacchia di Livorno non è stata poi così tanto diverso dalla gara disputa sabato scorso ed è finita con il successo labronico 82-64. Avellino ha provato a frenare l’irruenza e l’energia della formazione livornese, che nel primo quarto ha devastato il canestro biancoverde a suon di triple. Un 6/13 da tre punti che ha segnato un po’ la partita. Avellino, per la verità, rispetto a gara uno ha anche difeso con maggiore intensità, ma contro le alte percentuali livornesi c’è stato poco da fare.

I biancoverdi hanno anche calato la carta della zona, nel tentativo di rallentare il gioco avversari, facendo pensare la Pielle. La squadra di Cardani non si è però scomposta, anzi, ha giocato la sua pallacanestro continuando a creare buoni tiri e portandosi sul 39-24. Con un parziale di 7-2 alla fine dei secondi dieci minuti Avellino ha accorciato le distanze, ma al riposo si è andati con Livorno avanti 43-31.

Nel terzo periodo la Pielle ha avuto una marcia in più.

Campori non ha mai fatto vedere il pallone a Vasl, mentre dall’altra parte Lo Biondo, Rubbini e Carini hanno accelerato mettendo la quarta e spingendo Livorno sul + 18 (53-35), per poi affondare sul -20 (63-43).

Venerdì si torna in campo ad Avellino per gara 2, un match che gli irpini hanno bisogno di vincere per tenere aperta la serie.