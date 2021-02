Dopo il riposo del turno di domenica, torna in campo la Gevi Napoli Basket che domani alle 18 affronta Pistoia al Palacarrara nel recupero della quinta giornata di andata del campionato di A2. La squadra azzurra ha fame di vittorie dopo il ko doloroso di Cento deve necessariamente battere Pistoia, squadra di buon livello ma che proviene da due sonore sconfitte, la prima a Napoli (79-64) e l'altra domenica in terra toscana contro Scafati (67-86). In caso di vittoria, il team partenopeo sarebbe da solo in testa alla classifica. Anche se ci sono da considerare i recuperi di Forlì ancora da effettuare. Antonio Iannuzzi non sarà a disposizione di coach Sacripanti, essendo ancora alle prese con la distorsione alla caviglia destra proprio nella gara giocata con Pistoia al PalaBarbuto. Il suo recupero però procede bene e c'è qualche chances di vederlo domenica contro Ravenna. Eric Lombardi, ala della Gevi Napoli Basket, ha giocato a Pistoia per due stagioni, in A1, dal 2015 al 2017.

Così coach Sacripanti alla vigilia. «Veniamo da una settimana di allenamento in cui abbiamo provato ad adeguare la squadra a diverse soluzioni anche senza il secondo lungo. Abbiamo lavorato con un buon approccio. Adesso sarà importante applicare il lavoro svolto in una gara come quella sul campo di Pistoia dove intensità e disciplina tattica saranno senza dubbio fattori importanti».

La partita Giorgio Tesi Group Pistoia-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sarà su Lnp Tv Pass.

