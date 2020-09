Arriva il primo impegno ufficiale per la Gevi Napoli Basket e che sarà il battesimo per il nuovo roster (nella foto Pierpaolo Marini e Eric Lombardi in allenamento). Si svolgerà infatti nel prossimo weekend del 3-4 ottobre al vecchio palazzetto di Caserta, in viale Medaglie d'oro (accanto allo stadio Pinto), l’XI edizione del Trofeo Irtet, organizzato dall’associazione sportiva Sport&vents. Difficile possa essere aperto al pubblico, pur se solo ad un numero contingentato di spettatori. Ma non è ancora ufficiale e dunque c'è da sperare.

Nella decima edizione, disputata lo scorso anno, il napoletano Daniele Sandri conquistò la gara di tiro da tre punti.

Il trofeo vedrà sfidarsi nelle semifinali del sabato il Napoli Basket e la Stella Azzurra Roma, (che sarà la prima avversaria poi in campionato il 15 novembre al Palabarbuto),con inizio alle 18,30 e successivamente la

Virtus Arechi Salerno e la Cestistica Città di San Severo alle 20,45. Il giorno successivo agli stessi orari si disputeranno la finale per il terzo posto e quella per la vittoria del trofeo. Questo il calendario: sabato 3 ottobre

Gevi Napoli Basket vs Stella Azzurra Basketball Academy ore 18,30, Allianz Pazienza San Severo vs Virtus Arechi Salerno ore 20,45. Domenica 4 ottobre finale 3° e 4° posto ore 18,30, finale 1° e 2° posto ore 20,45.

Intanto è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni il protocollo che prevede l’aumento degli spettatori negli stadi e nei palazzetti fino a coprire il 25% della loro capienza. I tifosi dovranno essere divisi in settori, con ogni tribuna (o porzione di tribuna ) dei palazzetti che potrà ospitare un massimo di 200 spettatori. Obbligatoria l'uscita dedicata solo alla tribuna e i bagni. Nei prossimi giorni dovrebbe pronunciarsi sul documento il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, con l’eventuale responso positivo che dovrebbe aprire parzialmente le porte dei palazzetti nel primo weekend di ottobre.

