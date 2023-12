Primo tempo assente, la DelFes perde anche a Crema

Avellino perde a Crema la quinta partita di fila. Un crisi senza fine per la compagine di coach Crotti, che perde 80-74. Ad un primo tempo inguardabile, la DelFes Avellino ha provato a riscattarsi con una seconda metà di gara nella quale si è giocato con la forza della disperazione. Avellino ha difeso di più rispetto ad un primo tempo osceno riportandosi in partita, ma ciò non è bastato per aggiudicarsi l’incontro. Devastante ai fini del risultato il primo periodo di gioco, che la squadra di Crotti aveva anche approcciato nel modo giusto, per poi perdersi alla prima difficoltà.

Dal 11-12 in favore dei biancoverdi si è passati al 28-12 con cui si è chiuso il primo periodo di gioco.

Da lì in poi Avellino ha provato a rincorrere, perdendosi però in errori costanti e non avendo niente dagli esterni. Nel primo tempo le guardie hanno realizzato appena 3 punti, tutto il peso dell’attacco si è riversato sui lunghi. Bortolin, al netto di una certa passività difensiva, ha fatto il possibile assieme a Chinellato.

Nella ripresa la partita è cambiato. Avellino ha giocato con maggiore intensità e cattiveria riportandosi in partita. Con un parziale di 24-16 gli irpini hanno chiuso il terzo periodo sul -4 (61-57). Un grande affare per gli avellinesi. Nel quarto periodo, però, i biancoverdi si sono fatti prendere dalla frenesia commettendo molti errori offensivi. Avellino si è portata sul -3 (69-66), ma la rimonta è finita lì. Le triple di Oboe e Stepanovic hanno spento la rimonta irpina, che trova a Crema la quinta sconfitta di fila.