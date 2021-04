Problema familiare, Mayo vola in Usa: non giocherà sabato contro Chieti

Dopo il trionfo in Coppa Italia la Gevi Napoli Basket ha ripreso la preparazione in vista dell'ultima gara della regular season in programma sabato prossimo, 10 aprile, alle 18 contro la Lux Chieti, e valevole come recupero dell’undicesima giornata del girone di ritorno. Non sarà della partita il play Josh Mayo, mvp della Final Eight della Coppa Italia, che si è dovuto frettolosamente precipitare negli Usa a causa di un serio problema familiare. Il giocatore rientrerà a Napoli nei prossimi giorni. In forte dubbio anche la presenza contro la Lux Chieti di Jordan Parks ancora alle prese con l'infortunio alla spalla subito nella gara dei quarti di finale contro Orzinuovi. Il giocatore si sta sottoponendo a particolari terapie riabilitative e solo nell'immediata vigilia della partita contro la Lux Chieti saranno sciolte le ultime riserve sul suo eventuale impiego.