Raucci out, Scafati corre ai ripari: vicino l'ingaggio dell'ala Mobio

La Givova Scafati è vicina ad un nuovo ingaggio. Il club del patron Longobardi pare sia pronta ad aggiungere Joseph Mobio per sostituire temporaneamente Davide Raucci dopo l’infortunio e l'intervento chirurgico che lo costringerà a circa 3 mesi di assenza dal parquet per la rottura del legamento collaterale. Raucci potrebbe rientrare a gennaio e nel frattempo la Givova è ai dettagli con Joseph Mobio, 23enne ala che quest'anno ha cominciato con Tortona in serie A e nella passata stagione ha giocato a Udine arrivando alla finale playoff. Mobio è un veterano della serie A2 avendo giocato con le maglie di Capo d’Orlando e Udine (3,9 punti e 2,2 rimbalzi nella stagione 2020/21). L’atleta di classe 1998 lascerà Tortona, dove non era mai entrato in campo nelle 4 partite di campionato.