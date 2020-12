Svolta improvvisa e per certi versi inaspettata. La Virtus Bologna ci ripensa: dopo aver licenziato ieri sera l'allenatore serbo Sasha Djordjevic, oggi ha fatto marcia indietro e gli ha confermato la fiducia. La «pace» è arrivata dopo un incontro definito «molto costruttivo nel quale si è concordato di proseguire insieme il percorso iniziato nel marzo del 2019 e che dovrà portare Virtus Segafredo Bologna a raggiungere gli obiettivi che l'azionista, i dirigenti, staff tecnico e i giocatori si sono posti all'inizio della corrente stagione sportiva», come si legge nella nota del club. Djordjevic e il suo staff hanno diretto l'allenamento in programma oggi.

Ultimo aggiornamento: 18:14

