Nba, terzo ko di fila per i Bucks. Super Young trascina Atlanta

Terza sconfitta consecutiva per i Milwaukee Bucks. La formazione capolista della Eastern Conference è uscita infatti battuta dal confronto con i Denver Nuggets nel turno di questa notte in Nba. Un ko che oltre a rafforzare il primo posto nella Lega dei Los Angeles Lakers, lancia un segnale sulla tenuta della squadra quando i big non sono in campo. Denver ha vinto con il punteggio di 109-95. Nelle altre due sfide della notte i Toronto Raptors, campioni in carica, e anch'essi già classificati per la post season, hanno sconfitto Utah Jazz per 101-92, mentre nella sfida tra le deluse della stagione, Atlanta Hawks ha battuto gli Hornets per 143-138 grazie ai 31 punti e 16 rimbalzi di Trae Young; inutili per gli Hornets invece i 40 punti messi a segno da Terry Rozier.