Una settimana alla prima palla a due della regular season Nba. Nella notte i vice campioni in carica dei Miami Heat escono sconfitti contro i Pelicans 92-114. La franchigia della Florida, alla prima sfida stagionale, è senza Butler, Dragic e Iguodala e trova punti solo da Tyler Herro (17) e Duncan Robinson (14). Il protagonista è dall'altra parte e porta il nome di Zion Williamson, prima scelta assoluta nel Draft 2019: per lui 26 punti (8/13 dal campo e 10/11 ai liberi) e 11 rimbalzi in 33'. Esordio stagionale anche per l'azzurro Nicolò Melli, che ha totalizzato 8 punti e 4 rimbalzi oltre a un confortante +19 di plus/minus in soli 19'.

Vince ancora Dallas (128-112 sui Milwaukee Bucks), aiutata dalla grande serata del solito Luka Doncic: lo sloveno chiude con 27 punti in 29', bene anche Josh Richardson da 23 punti e 5/6 da tre punti. Decisivo l'ultimo parziale da 33-19 che ha chiuso la sfida. Ai Bucks non basta un Giannis Antetokounmpo già formato regular season: l'Mvp in carica chiude con 24 punti, 14 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate.

I Toronto Raptors trascinati da Fred Van Vleet (23 punti) vincono 112-109 in casa degli Charlotte Hornets della terza scelta LaMelo Ball (12 punti con 3/10 al tiro). Nelle altre sfide della notte vittoria di Utah Jazz sui Suns per 111-92, e quella esterna dei Grizzlies su Minnesota per 123-104.

Ecco tutti i risultati della notte:

Miami Heat-New Orleans Pelicans 92-114

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks 112-128

Charlotte Hornets-Toronto Raptors 109-112

Utah Jazz-Phoenix Suns 111-92

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 104-123

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 116-106

