Un altro finale pazzesco nella bolla di Orlando: i Toronto Raptors sotto di due lunghezze a mezzo secondo dalla fine sono riusciti a vincere grazie a un canestro sulla sirena di OG Anunoby, tenendo in piedi la serie contro i Boston Celtics che ora è sul 2-1 per i biancoverdi. Decisivi i 31 punti di Kyle Lowry, autore anche dell'assist per Anunoby. In una serata in cui Jayson Tatum (15 punti ma con 5/18 al tiro) e Marcus Smart (11 con 4/15) hanno faticato al tiro, sono stati Jaylen Brown (19 punti e 12 rimbalzi) e soprattutto Kemba Walker a trascinare i biancoverdi. Il playmaker ex Charlotte, in particolare, ha firmato 29 punti con 9/15 dal campo e ha regalato un incredibile assist per la schiacciata del +2 di Daniel Theis a 5 decimi dalla fine che sembrava aver condannato i Raptors alla terza sconfitta su tre.



Tutto facile per i Clippers (120-97) in gara-1 contro gli stanchissimi Denver Nuggets, provati dalle 7 battaglie contro i Jazz: 29 punti in 32 minuti per un immarcabile Kawhi Leonard.