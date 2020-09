Playoff Nba, indomita Toronto: Celtics trascinati a gara-7

La serie dei playoff Nba tra i Toronto Raptors e i Boston Celtics si deciderà in gara-7: questo è il responso dopo gara-6 che ha visto i canadesi prevalere 125-122 dopo un doppio supplementare. Determinante la prestazione di Kyle Lowry con 33 punti, bene anche Norman Powell con 23 punti e Fred VanVleet con 21 punti. Per i Celtics inutili i 31 con 16 rimbalzi a referto per Jaylen Brown mentre Jayson Tatum ne segna 29 con 14 rimbalzi e 9 assist. Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA