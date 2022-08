Robert Johnson è arrivato a Napoli: ecco la guardia tiratrice della Gevi

Proseguono gli arrivi dei nuovi stranieri della Gevi Napoli Basket. Dopo Micheneau, Stewart e Williams, che stanno già sostenendo da alcuni giorni la preparazione, è arrivato oggi a Napoli Robert Johnson, la nuova shooting guard della Gevi Napoli Basket.

Il giocatore, ex Cantù in A2 nella scorsa stagione (poi fu costretto ad andar via perchè no vax per motivi reilgiosi) ha incontrato questo pomeriggio al PalaBarbuto i suoi nuovi compagni di squadra, e lo staff tecnico, sostenendo i consueti test atletici. Da domani inizierà gli allenamenti in vista del prossimo campionato di A.