Rucker San Vendemiano-DelFes Avellino 90-69, gara uno è flop: spazzati via gli irpini

Niente da fare per la DelFes Avellino, gara 1 di playoff è della Rucker San Vendemiano, che spazza via gli irpini 90-69 in una gara mai in discussione. A Conegliano c’è stata una sola squadra in campo, la Rucker, che dopo un avvio equilibrato ha preso le redini del match. Veneti in grande spolvero che fanno propria la prima delle eventuali cinque partite.

Merito della squadra Carrea, ma tanti demeriti degli irpini, che hanno interpretato male la partita. Per quanto ci siano delle attenuanti, coach Crotti non può essere contento di come i suoi hanno esordito nei playoff. Avellino anziché gestire il ritmo della partita ha deciso di correre dietro la Rucker, che fa del gioco in campo aperto e dei ritmi elevati il suo punto di forza. Il primo allungo firmato da Chiumenti 15-9, mentre nel secondo quarto con un bomba di Laudoni Avellino si ritrova sul – 14 (32-18).

Crotti chiama time-out e sprona i suoi, che riescono a ritrovarsi ed a chiudere il primo tempo sul -5 (43-38). Il terzo quarto, però, è totalmente negativo. Avellino subisce un parziale di 10-0 ed affonda sul + 15 (53-38). La musica non cambia e la Rucker da un’altra spallata con Laudoni raggiungendo il + 23 (65-42).

Squadra di Crotti assente, che prova a riprendersi nel finale di terzo periodo.

Nell’ultimo periodo i padroni di casa hanno gestito, mentre Avellino ha cercato di aumentare i ritmi per recuperare, ma di fatto la testa era già a gara 2 che si giocherà martedì alle 20.30.