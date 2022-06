Sala Consilina vince la finale di serie C gold e approda in B, l'Angri cede al 5° incontro

La Disiel tecnica Sala Consilina chiude a suo favore la serie sui 5 incontri con l'Angri e approda in serie B. Un traguardo storico per il club valdianese che mai prima d'ora era arrivata così in alto. E in due stagioni centra altrettante promozione dopo aver raggiunto la serie C gold la squadra della presidente Simona Sica, per questa stagione trionfale si è affidata all'esperto coch Antonio Paternoster, che con il ds Andrea Durante, ha messo in piedi un roster di grande spessore, e dopo aver centrato il primo posto nella regular season nei play off ha centrato la finale dove è arrivata la seconda forza del campionato l'Angri e le due squadre in questa serie al meglio di 5 incontri hanno dato vita a match di grande equilibrio e la contesa si è decisa solo al quinto confronto giocato sul campo amico della formzione salese, che con il caloroso sostegno dei tifosi ha superato la squadra del tecnico Costagliola, che dopo aver retto il passo per metà gara chiuso 43-39, ha ceduto terreno negli ultimi due quarti agli uomini di Paternoster che al suono della sirena si sono imposti con un + 9, 82-73 chiudendo la serie sul 3-2.

E dopo la consegna della Coppa quale vincitrice della serei C Gold per la torcida biancazzurra è iniziata la grande festa che poi è proseguita con caroselli d'auto che hanno fatto il giro di Sala Consilina, fino a notte fonda. Il prossimo anno il Sala Consilina, giocherà in serie B ma quasi certamente dovà lasciare il PalaZingaro non adatto ad ospitare gare del campionato nazionale.