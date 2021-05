Scafati ai playoff contro Chieti, Finelli: «Gaines e Cervi già pronti»

Ecco i playoff. Attesi fin dall'inizio della stagione, ora cominciano e la stagione entra nel vivo. La Givova Scafati, che ha appena puntellato l’organico con l’ingaggio dell’esterno Frank Gaines, si prepara ad affrontare i playoff, che inizieranno dai quarti di finale, trovandosi di fronte Lux Chieti, compagine che è stata già affrontata e superata, durante la regular season, sia in casa che in trasferta. Non sembra davvero esserci partita, con gli scafatesi favoritissimi e in grado di chiudere la serie sul 3-0. Accederà alla semifinale il club che riuscirà ad aggiudicarsi tre delle cinque sfide in programma, con il quintetto scafatese avvantaggiato dal fattore campo. La serie inizierà domani alle 18 con gara uno della serie, di scena proprio al PalaMangano. La truppa gialloblù arriva a questo primo turno con l’organico al completo e nella migliore condizione fisica e mentale possibile, grazie al lavoro svolto dallo staff tecnico e sanitario nelle ultime settimane, che hanno portato ben tre successi negli ultimi tre incontri. Coach Finelli potrà disporre di entrambi gli ultimi arrivati Gaines e Cervi, così come di tutto il resto dell’organico, grazie al pagamento della luxury tax (per schierare più atleti senior rispetto ai sette previsti dalle Doa) ad opera di Giovanni Acanfora, patron del main sponsor Givova, che ha voluto in tal modo dimostrare il proprio sostegno ed il pieno appoggio allo sforzo profuso dalla proprietà, nel rinforzare l’organico per questo finale di stagione.

Coach Alessandro Finelli: «Abbiamo iniziato la fase ad orologio con qualche difficoltà, ma l’abbiamo terminata con tre vittorie consecutive, ritrovando la squadra al completo e quella quadratura tecnica che ci aveva permesso di fare molto bene fino alla semifinale di Coppa Italia. Arriviamo così ai playoff con grande fiducia nei nostri mezzi, determinazione ed entusiasmo. Questa settimana di allenamenti è stata dedicata all’inserimento nel gruppo di Cervi e Gaines, giocatori di gran talento, che, grazie al sacrificio economico della proprietà e del main sponsor,possiamo avere a disposizione in campo e nelle migliori condizioni già a partire da gara uno contro Chieti".

Riccardo Cervi: «Mi mancava tantissimo giocare una partita ufficiale dopo tanti mesi, per cui sono stato felice di rientrare in campo domenica scorsa, anche se alcuni problemi legati ad un malore del giorno precedente la sfida, non mi ha permesso di restare in campo a lungo. Ora sto benissimo, mi sono aggregato al meglio con il gruppo, così come Gaines, e siamo concentrati a trovare con i compagni quei necessari automatismi in campo. Era da tanto che non affrontavo i playoff, è una bellissima sensazione, che mi stimola tanto, perché ti fa sentire parte di un progetto ambizioso. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta, consapevoli che tutto può succedere nei playoff. Presteremo grande attenzione agli uomini più pericolosi di Chieti, come Sorokas e Williams, ma siamo soprattutto concentrati su di noi, consapevoli che la nostra priorità è la coesione».