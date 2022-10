Scafati, arriva già un match delicato: contro Verona la vittoria è d'obbligo

Mette già in palio punti pesanti, il match di domenica alle 18,30 al Palabarbuto di Napoli tra Givova Scafati e Tezenis Verona, valido per la quarta di campionato. La squadra campana è ancora a quota zero in classifica e deve assolutamente battere il team di Ramagli in un confronto per la salvezza che si preannuncia incandescente. Verona, altra matricola della categoria, è stata promossa in massima serie anch’essa lo scorso giugno. Coach Alessandro Rossi potrà disporre di tutti gli effettivi, compreso l’ultimo arrivato Logan, che ha disputato una intera settimana di allenamenti con i nuovi compagni ed è pronto a dare il proprio contributo per provare a sbloccare la classifica. A differenza dei campani, la compagine scaligera ha già due punti in graduatoria, frutto del successo conquistato nella gara d’esordio contro l’Happy Casa Brindisi tra le mura amiche. Non sarà della contesa l’ala piccola Selden, che nella scorsa settimana ha lasciato la società anche in maniera piuttosto burrascosa per un presunto ritardo nei pagamenti. La guardia David Logan: «Fisicamente sono apposto. A casa mi stavo allenando duramente, non ero fermo completamente e quindi non ho avuto difficoltà ad ambientarmi a Scafati, sia con la città, che con i nuovi compagni e lo staff tecnico, cercando di inserirmi al meglio nei nuovi schemi di gioco. La partita di domenica contro Verona è molto importante, dobbiamo vincerla a tutti i costi. Conosco Imbrò tra i giocatori del nostro prossimo avversario, che a prescindere dal suo valore, dobbiamo assolutamente battere. Come riuscirci? Semplice, realizzando un punto più».