Scafati vola in finale. Dopo aver battuto Ferrara 73-65 nella semifinale di ieri sera, la Givova Scafati oggi alle 18,15 affronterà Forlì per la vittoria della Supercoppa. Un match che si annuncia molto equiliibrato, con la curiosità della presenza in maglia forlivese di Roderick, l'ex Napoli, finora probabilmente il miglior giocatore della Supercoppa e autore di un strepitosa partita di semifinale contro Torino. Per lui 24 punti con 6/6 da due, 3/4 da tre, 14 rimbalzi e 6 assist. Unico neo le 7 palle perse, costante anche del periodo napoletano.

I gialloblù scafatesi dal canto loro hanno dovuto faticare molto per avere la meglio sulla formazione allenata da coach Leka, cui mancavano i due americani, ma che si è comunque resa pericolosa, vendendo cara la pelle e restando in partita quasi fino alla sirena conclusiva. Nel finale si è imposta la formazione che ha potuto contare su una rosa più ampia e che ha avuto maggiore lucidità e concretezza nei momenti topici e decisivi del match. I migliori Musso (nella foto) e Thomas, autore del canestro decisivo da 3 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA