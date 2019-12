Pesante, mortificante ko per la Givova Scafati che a Torino non è mai riuscita mai a entrare in partita, finendo per ricevere una vera lezione. 79-50 il finale, quasi 30 punti di scarto per una squadra che ha subìto per tutti i 40 minuti l'avversaria. Continua quindi l'altalenante comportamento della squadra di Perdichizzi che alterna ottime partite a prestazione rivedibili, restando così nelle zone basse della classifica. L'inserimento del pur forte Stephens al posto di Putney, non è riuscito a dare quell'impulso che ci si augurava. Il lungo ha chiuso con 11 punti e 11 rimbalzi un match appena sufficiente. Ma la delusione stavolta è arrivata da Frazier, giocatore capace di lampi eccezionali, che ha trotterellato senza mai incidere. Per lui 8 punti, male anche tutti gli altri.Partita mai in discusione, si diceva; 25-11 a fine primo quarto, poi 41-28 e 58-40 al 30'. Poi l'ultimo quarto in cui c'è stato il crollo definitivo. Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA