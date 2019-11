Sconfitta dolorosa per Scafati che dopo aver sbancato Roma la scorsa settimana si lascia sorprendere in casa da Rieti (finale 74-79), squadra molto combattiva, che gioca un basket fatto di intensità e difesa e riesce ad irretire i padroni di casa, sorpassandoli poi sul filo di lana. La squadra di Perdichizzi paga a caro prezzo la giornata nerissima al tiro da 3 (1/14), ma anche in generale una brutta serata anche dalla lunetta e al tiro da 2, con Stephens che ha chiude la gara con 5/15.



Match assai equilibrato nelle prime battute, Rieti è tosta in difesa, Scafati soffre. Finisce sotto la squadra di Perdichizzi ed è costretta già a stringere i denti. Frazier si carica come sempre la squadra sulle spalle, con i suoi punti i gialloblù restano a contatto al 10’ (12-14). Rieti allunga (12-17), Stephens sbaglia tanto, anche da sotto, ma a metà gara comunque il match è in equilibrio (34-34). Terzo quarto sul filo dell’equilibrio, le due squadre di alternano al comando, sempre con distacchi minimi, Rieti non molla di un millimetro e arriva allo sprint finale attaccata agli avversari. Scafati sbaglia qualcosa di troppo, soprattutto da 3 punti e Rieti ne approfitta per un allungo firmato da Cannon e Pastore che chiude la gara. © RIPRODUZIONE RISERVATA