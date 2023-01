Scafati batte Venezia al fotofinish: Okoye, Hannah e Pinkins decisivi

Grande spettacolo di basket e bellissima vittoria di Scafati contro Venezia al termine di un match tiratissimo e risoltosi solo nell'ultimo gitro di lancetta. 89-85 il finale con i due liberi segnati da Okoye a tempo scaduto.

Ma Venezia aveva avuto la palla per vincere sull'87-85 e 6 secondi da giocare. Ma la tripla di Bramos era stata imprecisa. Due punti d'oro per gli scafatesi che così allontanano gli spettri della zona retrocessione dopve erano riiombati dopo 3 ko consecutivi. Fondamentale il contributo di Clevin Hannah, il play tascabile che ha segnato 16 punti in 22 minuti con 3/3 da tre punti, 5/5 dalla lunetta e 8 assist.

Grande partita di Okoye, migliore in campo con 25 punti e 5/9 da tre, e super anche Kruise Pinkins (nella foto, 18 punti e 7 rimbalzi), decisivo con 3 triple consecutive nell'ultimo quarto, quando Venezia era tornata in vantaggio. Logan si è rivisto in campo giocando 21' (7 punti), ed eccellente anche la partita di capitan Rossato (15 punti e una tripla importantissima negli ultimi minuti. Ottima gestione di coach Caja e pubblico caldissimo.