Scafati, blitz a Casale Monferrato: campani in semifinale playoff per la A

Chiude la serie velocemente e pensa già alla semifinale playoff la Givova Scafati che elimina con un secco 3-0 la Novipiù JB Monferrato ed è la prima ad accedere al turno successivo di serie A2, in cui incontrerà la vincente tra Piacenza e Ferrara. Nonostante il rientro di capitan Martinoni e l’ottima prova di Valentini la formazione piemontese non è riuscita ad allungare la serie, cedendo il passo alla più quotata formazione campana, che ha visto andare a segno tutti e dieci gli iscritti a referto, con ben quattro in doppia cifra (Rossato 13, Monaldi 11, Cucci, 11, Cournooh 15), brava a gestire la sfida con intelligenza ed esperienza, mostrando personalità e la solita arcigna difesa. Tranne i primi minuti di gara, infatti, le redini della sfida sono state sempre nelle mani della Givova. Finale 64-88.

Coach Alessandro Rossi: «Faccio i complimenti a Casale Monferrato, con cui abbiamo giocato tre grandi battaglie, sempre con un grande senso di rispetto, che mi piace sottolineare. Complimenti anche ai nostri ragazzi, perché ognuno di loro ha messo un mattoncino significativo in questo successo. Oggi lo abbiamo fatto bene, anche fuori casa e sotto pressione, cosa che non è mai facile. Il primo tempo a livello difensivo non è stato precisissimo, ma nell’intervallo abbiamo corretto un po’ di cose e l’energia in più ci ha permesso di avere la meglio, mentre gli avversari sono arrivati un po’ stanchi e meno lucidi. Quella di stasera è stata la migliore Scafati della serie, abbiamo giocato con disciplina e testa, cosa che nelle prime due partite avevamo fatto un po’ meno».