Scafati-Brindisi 85-84, vittoria all'ultimo respiro col forcing di Logan

Una vera e propria battaglia. Alla fine di 40' quasi epici, la Givova Scafati di Sacripanti riesce a spuntarla su Brindisi per 85-84 restando dunque in piena lotta per la salvezza.

Una sconfitta sarebbe stata davvero pesante per i campani, che ora invece lasciano l'ultimo posto della classifica alla sola Verona a quota 16 e raggiungono Napoli e Reggio Emilia a quota 18. Dunque per la salvezza c'è ancora tutto da fare e saranno le ultime cinque giornate ad emettere il verdetto. Un match che ha visto i campani avanti all'inizio nel primo quarto. Poi Brindisi ha preso in mano il comando delle operazione ed ha condotto costantemente anche con margine molto ampio (+14 nel terzo quarto).

Poi le tre triple di Rossato e il risveglio di Logan. Scafati ha piazzato il sorpasso già sul 76-75 con Brindisi che non ha mai trovato la contro-reazione pur restando punto a punto, capitolando alla fine per una sola lunghezza. 19 punti per Logan tra le fila dei padroni di casa quasi tutti nella seconda parte, preziosi Pinkins e Rossato. Ma tutti hanno contribuito. Ai pugliesi non sono bastati i 17 punti di Reed e 16 di Perkins. Alla fine del match tensione tra i giocatori brindisini e il pubblico.