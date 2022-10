Scafati completa il trittico di fuoco: domenica c'è la Germani Brescia

Dopo Venezia e Milano, la Givova Scafati (nella foto Henry contro Milano) si ritrova di fronte in trasferta la grande sorpresa dello scorso campionato, l’incredibile Brescia di coach Magro. Domenica alle 19,30 al PalaLeonessa (tv su Eleven Sport) sarà partita tosta per i campani, che non potranno ancora giovarsi delle mani bollenti di David Logan, ingaggiato giovedì con un supercolpo. Un play-guardia 39enne che in Italia è una sorta di leggenda: il triplete di Sassari nel 2015 (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa) porta la sua firma. Tiratore micidiale, potrebbe dare un ulteriore spinta ad un gruppo che è già forte mentalmente. Ma Logan entrerà in squadra nel match casalingo con Verona della prossima settimana. Le due società non si incontrano in una gara ufficiale dalla semifinale playoff di serie A2 della stagione 2015/2016, al termine della quale i lombardi conquistarono la massima categoria. Quella semifinale è rimasta indelebile nella memoria dei tifosi scafatesi e terminò solo a gara cinque, al termine di una serie equilibrata e combattuta. Coach Alessandro Rossi potrà contare sull’organico al completo, a parte Logan. Non sarà però semplice imporsi sul campo della formazione bresciana che nell’ultima giornata si è imposta ai danni dell’Openjobmetis Varese, dopo aver fatto soffrire i campioni d’Italia dell’EA7 Milano all'esordio. Il giovane ma navigato coach Alessandro Magro può disporre di una rosa variegata e tra le più competitive della categoria. Il più prolifico in questi primi due turni stagionali è stata l’ala piccola Petrucelli, che sta viaggiando a 25 punti di media, con il 62,5% da due, l’80% da tre e l’85,7% ai liberi. Lo seguono a ruota la guardia Della Valle (16,5 punti di media), il playmaker Caupain (12 punti e 3,5 assist di media) e via via tutti gli altri, tra cui gli statunitensi Gabriel, Odiase, Cobbins e Massinburg. Il centro Quirino De Laurentiis: "Affrontiamo domenica una squadra lunga e completa come Brescia, che ha un pacchetto di italiani importante. Gli esterni sono di grande livello, in particolare Petrucelli e Della Valle, che sono i principali terminali offensivi, senza dimenticare Caupain e Massinburg, che hanno parecchi punti nelle mani. I lunghi statunitensi hanno una fisicità importante. Nel complesso, Brescia è una squadra forte, che punta senza mezzi termini ai playoff. Noi dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo già fatto vedere nelle prime due gare".