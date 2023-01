Scafati contro la rivelazione Pesaro, Thompson: «Vogliamo fermarla»

Ultima del girone di andata per Scafati che al Palamangano prova chiudere in bellezza questa prima parte di stagione che con Caja l'ha vista protagonista di un ottimo percorso. Domani, domenica 15 gennaio, alle 17 arriva la Carpegna Prosciutto Pesaro che è una delle rivelazioni del campionato e ha già strappato un posto tra le prime 8 al termine dell'andata che giocheranno le Final Eight di Coppa Italia.

Coach Attilio Caja ed il suo staff stanno lavorando sodo per accompagnare la squadra a questa delicata sfida con la migliore preparazione possibile. Tutti sono a disposizione, nessuno assente, con l’auspicio di ritrovare i due punti ed il sorriso, dopo il ko di Trieste. Sulla panchina dei marchigiani siede un coach esperto come Jasmin Repesa, uno che nel proprio palmares annovera sei campionati croati, quattro coppe di Croazia, due campionati turchi, due campionati italiani, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, tutti trofei conquistati in un oltre un trentennio di professionismo sportivo. Non ci sarà sicuramente l'infirtunato Mazzola mentre in dubbio è la presenza in campo del capitano Delfino, assente nell’ultimo match per un problema al polpaccio. Il pivot Trevor Thompson: «Siamo molto dispiaciuti ed arrabbiati per la sconfitta arrivata domenica scorsa a Trieste.

Siamo tornati ad allenarci in palestra con una gran voglia di lavorare e preparare al meglio la sfida casalinga di domenica prossima contro Pesaro. Lo staff tecnico sta facendo un gran lavoro di preparazione, ci è stato mostrato il video degli errori commessi a Trieste e tutti noi ci stiamo ponendo nelle migliori condizioni possibili per dare il massimo e provare ad imporci. Dei nostri prossimi avversari conosco alcuni giocatori, in particolare l’esterno Abdur Rahkman ed il lungo Kravic. Spero che i tifosi possano rispondere presente così come hanno fatto nella partita contro Napoli, in cui ci hanno trasmesso una carica ed una energia straordinaria, aiutandoci a vincere in quel modo la sfida».