Riecco la Givova Scafati dopo il turno di riposo e con Mattia Palumbo in più nel motore. La squadra allenata da Finelli deve tornare a vincere e la squadra si è allenata al top. La Givova si troverà domani alle 18 di fronte la Benacquista Latina al PalaMangano, i cui spalti resteranno vuoti a causa dell’emergenza sanitaria. E’ la terza volta in stagione che le due società si incontrano in una gara ufficiale ma stavolta Scafati potrà contare sull'innesto importante di Palumbo, appena arrivato dalla Fortitudo Bologna. Un giocatore importante, un play-guardia giovanissimo, 20 anni, che ha giocato in tutte le nazionalii giovanili e dal futuro garantito. Alto 1,98 Palumbo stava giocando con buona personalità in A1 con la Fortitudo ma per avere un minutaggio maggiore è stato deciso di darlo in prestito e Scafati si è lanciata nell'operazione. Coach Alessandro Finelli così presenta la gara: "Il turno di riposo è stato importante per recuperare energie fisiche e nervose: abbiamo atleti, come Cucci e Rossato, reduci da infortuni, che hanno molto beneficiato della sosta per recuperare appieno. Abbiamo terminato il girone di andata, anche se ci restano da recuperare tre partite interne fondamentali per raggiungere le Final Eight di Coppa Italia, che restano un nostro obiettivo stagionale. Abbiamo avuto fin qui un ottimo ruolino esterno, fatto di quattro vinte e due perse: siamo quindi sulla strada giusta e siamo attesi da un girone di ritorno che vogliamo approcciare nel modo migliore possibile, a partire dalla sfida contro Latina, squadra ostica, anche se reduce da qualche difficoltà. Più che all’avversario, dobbiamo però guardare e pensare solo a noi stessi, per ricercare quella continuità difensiva sui 40’ che ci è mancata contro Rieti e Napoli. Il nostro focus deve essere: aggressività, tenuta dell’uno contro uno e continuità per 40’. Latina dispone di uomini di esperienza, come Baldasso (che in passato ci ha messo in difficoltà ) e Passera, oltre all’energica coppia di ali composta da Raucci e Benetti, senza dimenticare l’americano Lewis, talentuoso e prolifico".

