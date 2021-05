Scafati domina con Tortona (89-69), Finelli: «Siamo nella giusta direzione»

Prima vittoria della seconda fase per la Givova Scafati, che vince 89-69 al PalaMangano contro Tortona. Con l’organico al completo, la truppa di patron Nello Longobardi si impone con facilità al termine di una sfida in cui ha dominato fin dalla palla a due. Un successo che mancava da ben cinque gare ufficiali tra stagione regolare, Coppa Italia e seconda fase, che ha riportato fiducia ed entusiasmo in vista dei play-off ormai alle porte. Rossato 17, Jackson 15, Cucci 12. Thomas solo 9. Coach Alessandro Finelli: «C’è soddisfazione perché abbiamo capito di essere nella giusta direzione. Finalmente siamo al completo, abbiamo fatto diversi allenamenti con tutti gli effettivi a disposizione. Quando ci sia allena seriamente e con continuità, alla fine i risultati si vedono e la partita è sempre lo specchio del lavoro svolto in allenamento. Ci prendiamo questi due punti, che arrivano al termine di una partita difensivamente solida, soprattutto sul perimetro, in particolare contro Sanders. In attacco, così come a Udine, siamo ritornati sui nostri standard, realizzando più di 80 punti, giocando sempre con lucidità contro le varie difese imbastite da coach Ramondino, compresa la zona 1-3-1, che aveva messo in grossa difficoltà Forlì solo una settimana fa. Abbiamo attaccato bene contro i raddoppi difensivi, sia sul pick and roll che su Thomas, che ha smistato molto bene la palla, soprattutto nella prima parte di gara. Siamo moderatamente soddisfatti, consapevoli di dover continuare a lavorare in questa stessa direzione, così come abbiamo fatto con fiducia, ottimismo, lavoro di gruppo e tanta pazienza nella prima parte della stagione agonistica. Non abbiamo ancora tutti gli elementi al top, abbiamo bisogno di attendere ancora un po’ per avere ad esempio Sergio e Marino nella migliore condizione fisica possibile, ma dobbiamo avere grande fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo».