Scafati, che esordio al Palabarbuto: arrivano i campioni d'Italia di Milano

Super esordio della Givova Scafati al Palabarbuto (in attesa del Palamangano dove i lavori procedono): domani alle 16 arriveranno i campioni d'Italia dell'Armani Milano. In occasione della seconda giornata del campionato di A, la truppa di patron Nello Longobardi dovrà vedersela dunque con la corazzata di Ettore Messina. La prevendita dei biglietti sta andando a gonfie vele e i titoli di ingresso saranno ancora acquistabili sia online tramite il circuito Go2, che al PalaMangano nella giornata di oggi dalle ore 9:30 alle ore 13:30 ed al PalaBarbuto nella giornata di domani, domenica 9 ottobre, dalle ore 14:00 alle ore 16:30). La compagine del presidente Armani affronterà questa trasferta senza il playmaker Mitrou-Long, la guardia Baldasso e l’ex Datome (in maglia gialloblù dal 2006 al 2008), tutti infortunati, anche se quest’ultimo potrebbe recuperare in queste ore che precedono la palla a due. Coach Messina potrà però comunque disporre di una rosa ampia, variegata e di primissimo ordine. L'ala grande Aristide Landi alla vigilia: "Purtroppo cominciamo il cammino stagionale casalingo a Napoli e non a Scafati, dove spero comunque di trovare tanti nostri tifosi, il cui calore ed affetto sarà per noi indispensabile. Mi aspetto una bellissima sfida perché affronteremo Milano, forse la squadra più forte del campionato, contro cui dovremo essere mentalmente duri e dare il massimo".