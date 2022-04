Scafati ferma la corsa di Latina: prima fase conclusa da capolista

Termina con una vittoria interna la prima fase della stagione agonistica 2021/2022 della Givova Scafati. Una chiusura col botto che, numeri alla mano, costituisce la diciottesima vittoria casalinga, che vale l’imbattibilità interna di questa prima fase del campionato di serie A2: nessuna società tra le 28 dell’intera categoria (e quindi di entrambi i gironi) è riuscita a conseguire un simile risultato. A farne le spese, dinanzi a circa 1.400 spettatori di un PalaMangano tornato ad essere la caldera di sempre, è stata la Benacquista Assicurazioni Latina, superata 75-61. Mai, nel corso dell’intera sfida, il risultato è stato messo in discussione. Senza De Laurentiis, tenuto a riposo in via precauzionale per un risentimento muscolare, capitan Rossato e compagni hanno avuto il merito di dettare i tempi e i ritmi di un incontro che hanno meritato di vincere per la maniera accorta e lucida nella quale è stata gestita. I cinque uomini (Cucci, Mobio, Clarke, Daniel e Rossato) in doppia cifra a fine gara sono l’emblema di una gara esemplare, che ancora una volta ha premiato il lavoro e lo sforzo di un gruppo che continua a dimostrare coesione e grinta da vendere.

Coach Alessandro Rossi: «Innanzitutto devo complimentarmi con i ragazzi, reduci da quattro partite ravvicinate nel tempo e bravi ad imporsi su una squadra che era reduce da sei vittorie consecutive ed aveva il secondo migliore attacco del campionato dietro di noi. Abbiamo approcciato bene la partita e questo ci ha aiutato nello scioglierci immediatamente. Siamo stati in vantaggio praticamente per tutta la gara, grazie alla concentrazione e all’attenzione messa in campo, nonostante le scorie dell’ultima sfida a Verona. Nell’ultimo quarto abbiamo tirato un po’ i remi in barca, ma le energie erano davvero poche. E’stata una vittoria che ci lascia contenti perché arrivata contro una buona formazione, che temevamo molto. Ora ci buttiamo a capofitto in questa seconda fase, partendo dal primo posto, che tale sarebbe stato anche nel caso in cui Verona non avesse avuto i tre punti di penalizzazione. De Laurentiis? Ha un piccolo problema al piede e in via precauzionale abbiamo provato a riservarlo. E’ stato bello giocare in un PalaMangano così caldo, in cui il pubblico ci ha aiutato nelle difficoltà, ci ha sostenuto e ricaricato e noi li abbiamo ripagati finora con prestazioni importanti: mi aspetto che sabato con Pistoia accorrano nuovamente a sostenerci in massa».