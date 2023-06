Scafati inserisce il talent scout Egidio: portò in Italia un big come Kevin Punter

La Givova Scafati sta per firmare Nicola Egidio, talent scout avellinese 31enne che nelle ultime stagioni era a Treviso con Andrea Gracis ma precedentemente aveva lavorato già con Pino Sacripanti a Bologna nell'anno Virtus, quando c'era anche Alessandro Dalla Salda come amministratore delegato, oggi alla Gevi Napoli.

E fu lui a portare in Italia per la prima volta quel fenomeno di Kevin Punter, in questa stagione star dell'Eurolega in maglia Partizan.

Egidio dunque rinsalda la coppia con Sacripanti a Scafati, che cercherà di confermare David Logan (ma sarà difficile convincerlo a non tornare in Usa dal figlio) e Kruize Pinkins.