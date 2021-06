Scafati, severa lezione a Udine e ora la semifinale torna in bilico

Scafati respinge l'assalto alla finale di Udine e vince gara-3, allungando dunque la serie. Prosegue l’avventura stagionale della Givova, che porta la seminfinale a gara-quattro in programma domenica.

Con una prova di grande valore e spessore, la truppa di patron Longobardi si è imposta nettamente 93-70. La formazione scafatese ha tenuto praticamente sempre in mano il controllo della partita con una prestazione pregevole e determinata.

Ottimo stavolta Gaines (nella foto) con 22 punti e 3/4 da due e 4/8 da tre. Bene anche Thomas nel primo tempo e Rossato, Benvenuti, Cucci, Sergio, Musso, in pratica positiva tutta la squadra gialloblù. Il coach Alessandro Finelli:

«Complimenti ai miei giocatori, che hanno disputato una gara di grande energia e solidità, eccellente in difesa. Grazie all’altissima intensità messa in campo, è migliorato il controllo dei rimbalzi difensivi, aumentato il numero di palle recuperate e con esso anche la fiducia in attacco. E’ stato bello avere una cornice di pubblico, che ci ha aiutato e dato la spinta giusta per vincere questa partita. Ora bisogna resettare tutto, sappiamo quello che serve per fare ancora un’altra partita solida».