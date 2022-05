Scafati-Piacenza, domani gara 5: biglietti in vendita a prezzi popolari

Domani è il giorno di gara 5 della semifinale playoff di A2. La Givova Scafati informa tutti i propri tifosi e gli appassionati che è possibile sin da ora acquistare in prevendita i biglietti di ingresso al PalaMangano, per assistere alla partita contro l’Assigeco Piacenza, che si giocherà alle 20:45. Basterà cliccare sul link https://www.go2.it/eventi e seguire la procedura guidata per poter acquistare in prevendita il titolo di ingresso per poter assistere alla sfida decisiva della serie che potrebbe condurre la Givova Scafati verso una storica finale. Inoltre, è possibile acquistare in prevendita i tagliandi di ingresso al PalaMangano nel settore preferito presso tutti i rivenditori autorizzati ed elencati in questo link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php. Ecco di seguito i prezzi dei tagliandi di ingresso, con la precisazione che non saranno messi in vendita biglietti per il settore parterre e che, in caso di acquisto in prevendita sia online che presso le rivendite autorizzate, al prezzo base ivi indicato saranno applicati i diritti di prevendita applicati direttamente dal rivenditore: tribune A, B, C Intero: € 15,00; ridotto (over 60 e under 18): € 8,00; gradinata Lamanna e gradinata ospiti Intero: € 10,00; ridotto (over 60 e under 18): € 5,00. Il botteghino situato presso il PalaMangano rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico: o oggi, lunedì 30 maggio, dalle ore 09:30 alle ore 12:30; o domani, martedì 31 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 fino alle ore 20:45 (inizio della partita).

Si ricorda che sarà obbligatorio mostrare la mascherina Ffp2, mentre non è più necessario esibire il Green Pass all’ingresso della struttura. Infine, si ricorda che gli abbonamenti stagionali saranno validi come titolo di ingresso: pertanto, così come per la serie dei quarti di finale e le prime due gare di questa serie, i detentori di abbonamento potranno liberamente accedere alla struttura ed occupare il medesimo posto assegnato in sede di sottoscrizione della suddetta tessera, che ha dato diritto ad assistere a tutte le gara di stagione regolare.