Scafati, Pinkins out 2 settimane: al suo posto giocherà Butjankovs

Potrebbe saltare almeno due partite Kruize Pinkins, l'ala grande della Givova Scafati infortunata nel match casalingo contro Sassari. Si spera che l'assenza dunque non sia così lunga da dover pensare ad una sostituzione.

Pinkins è un giocatore-chiave per il club scafatese (21g, 13.0ppg, 6.7rpg, 1.5apg) e mancherà moltissimo a coach Sacripanti. Salterà sicuramente la partita di domenica a Treviso, molto importante in chiave salvezza e quella successiva in casa con Trieste, gare dal peso specifico notevole.

Scafati però il sostituto ce l'ha in casa ed è il pivot lettone Butjankovs, giocatore molto concreto, che era arrivato nella gestione Caja ed era poi rimasto fuori rosa dopo l'ingaggio di Okoye.