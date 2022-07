Scafati prende anche l'ala grande: é Kruise Pinkins, esperto e duttile

Ancora un arrivo in casa Scafati. E si tratta di un altro giocatore di spessore. L'ala grande è Kruize Pinkins, un’ala giocatore versatile, con piedi rapidi. Un altro uomo squadra dopo Stone, perchè non è un mangiapalloni ma un giocatore che se serve sa anche diventare protagonista. In Italia ha già giocato ma in A2 mentre ora si troverà ad affrontare un livello superiore. Tecnicamente è un lungo moderno, a suo agio anche lontano da canestro, dotato di fondamentali per aprire il campo come esterno aggiunto, rapido nell’attaccare il canestro, sia partendo frontale che prendendo la linea di fondo. Nato a Chicago il 25 gennaio del 1993 a Marianna (Florida), è alto 201 cm, per 104 kg. Inizi nella high school di Marianna, per poi crescere e maturare negli anni successivi, tra il 2011 ed il 2015, presso le università di Chipola College e San Francisco Dons. La prima esperienza lontano dalla patria risale al 2015/2016 e 2016/2017, quando sbarca in Germania, in ProA (la seconda lega professionistica tedesca), dove, in due anni consecutivi, indossava la maglia del White Wings Hanau, con numeri importanti ed in crescendo: 13,1 punti, 9,1 rimbalzi e 1,1 assist di media in 29 incontri disputati il primo anno; 17,9 punti, 9,5 rimbalzi e 2,5 assist di media in 30 gare giocate il secondo anno. Le prestazioni ed i numeri registrati gli valevano il salto di categoria nella stagione 2017/2018, nel corso della quale milita per il Mitteldeutscher Basketball Club: 11,1 punti, 7,2 rimbalzi e 1,4 assist di media in 31 partite. La prima esperienza italiana risale invece al 2018/2019, quando indossa la casacca della Novipiù Casale Monferrato in A2, destreggiandosi con 16,8 punti, 10,3 rimbalzi e 2,0 assist di media in 32 incontri. Nelle due stagioni successive resta nella medesima categoria, ma si sposta nella vicina Torino (15,6 punti, 7,2 rimbalzi e 1,7 assist di media in 26 gare il primo anno; 12,3 punti, 6,5 rimbalzi e 1,2 assist di media in 40 gare il secondo anno). La scorsa stagione, infine, ha giocato nel massimo campionato francese con la maglia del Limoges CSP Elite (5,6 punti e 3,2 rimbalzi di media in 32 incontri). Alessandro Rossi così lo presenta: "Accogliamo con enorme piacere nel nostro roster un atleta come Pinkins, giocatore di esperienza e intelligenza cestistica. Ha già avuto diverse esperienze italiane mediamente positive, lo abbiamo cercato e voluto per la sua solidità nel ruolo di ala grande". Kruize Pinkins: "La mia ambizione è quella di vincere quante più partite possibile e competere nella massima serie italiana, campionato nel quale ho sempre desiderato giocare. Quello di Scafati è un club importante, noto e blasonato, per cui sono davvero soddisfatto e orgoglioso di essere diventato un tesserato".