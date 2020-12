Non si ferma la corsa di Scafati che nonostanze l'assenza di Cucci, batte anche una squadra titolata come Pistoia (78-67), e resta da sola in testa alla classifica complice il turno di riposo della Gevi Napoli e le due partite in meno di Forlì, che pure è imbattuta. I padroni di casa hanno sofferto nei primi due quarti (9-12 al 6', 19-21 al 12') per poi allungare prima dell'intervallo (38-32). Seconda parte senza grande pathos con gli ospiti sempre ad inseguire, ma a distanza. Miglioreiin campo Tommaso Marino (nella foto con il coach Finelli), alla prima partita davvero importante (14 punti, 7 assist), e Luigi Sergio che si è sacrificato da lungo con grande dedizione. Lggermente meno protagonista del solito Thomas (16 punti), positivi Benvenuti, Musso. "Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi - dice coach Finelli a fine gara - che credo stiano capendo con quanto sacrificio, lavoro e dedizione stiamo provando a fare le cose con serietà. Vogliamo lanciare loro un segnale forte, per creare un solido feeling che ci permetterà, quando si riapriranno i palasport, di ricevere una preziosa spinta in più. Stasera abbiamo disputato una partita molto solida, come dimostrato dai 67 punti subiti e dal lavoro svolto a rimbalzo, in piena emergenza. Encomiabile è stata la prestazione di Sergio, che ha giocato in un ruolo che non è il suo, mettendo tiri da tre punti e tanta abnegazione difensiva contro lunghi fisicamente più strutturati di lui. Anche Marino ha disputato una partita di grande solidità, sia in attacco che in difesa. Abbiamo concluso la partita con cinque uomini in doppia cifra, ma soprattutto abbiamo trovato protagonisti diversi ed è questa la nostra vera forza. Abbiamo giocatori con grande esperienza, troviamo protagonisti differenti in ogni partita, circostanza fondamentale per una squadra ambiziosa. Voglio poi segnalare i minuti di qualità giocati da Sabatino, che sta crescendo moltissimo. Infine, dopo una settimana impegnativa con tre incontri in pochi giorni, voglio ringraziare le persone dello staff che dimostrano, con il loro lavoro quotidiano, una compattezza senza eguali. In particolare, voglio ringraziare Lubrano, Carmando, Confessore e Di Martino, tutti mossi da grande sacrificio ed abnegazione, il cui lavoro merita di essere evidenziato, perché forniscono un costante contributo importante. Ci sono poi gli altri membri dello staff, ognuno dei quali fa il proprio lavoro con dedizione e sacrificio, rivelandosi prezioso e insostituibile: a tutti loro, come lo staff sanitario e addetto alla comunicazione, che lavorano dietro le quinte, va il mio personale ringraziamento».

