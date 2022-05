Scafati schianta Piacenza in gara-5: giocherà la finalissima contro Cantù

Una Scafati modello rullo compressore chiude il match in largo anticipo e si garantisce la finale per la promozione in A contro Cantù, che comincerà sabato prossimo. Una partita devastante difensivamente da parte degli scafatesi di coach Rossi che hanno annichilito Piacenza (finale 77-59) bloccando le bocche da fuoco Devoe e Sabatini. Dopo un inizio abbastanza equilibrato i padroni di casa hanno preso il largo, con un'intensità davvero eccezionale. Al punto che il quarto quarto è stato solo una passerella. Ottimo Clarke, bene il solidissimo Daniel (nella foto), così come Cournooh, oltre al solito Rossato. Magnifico il colpo d'occhio ad inizio gara, con il Palamangano esaurito. Pubblico bollente e sostegno fondamen tale. Inizio equilibrato, Pascolo crea problemi alla difesa scafatese con le sue leve infinite, dall’altra parte Clarke scalda la mano (7-6), partita tesa con difese toste mentre Daniel detta legge in area. Devoe trova canestri impossibili (9-11), ma quando entra Cournooh Scafati si piazza al comando. L’ex Cremona segna subito 5 punti facendo intendere che è ottima serata. Con Rossato arriva il 21-18 e al 10’ è 23-19. Un’altra tripla di Cournooh vale il +7, c’è qualche scintilla in campo, il punteggio resta a lungo fermo tra errori e palle perse. Poi Clarke con un missile da 8 metri e una penetrazione lancia la Givova sul +10. Monaldi segna un gran canestro per il +14, poi arriva il +16 nel tripudio e all’intervallo è 46-31. Il trend non muta, Scafati domina (52-36), Pascolo prova a tenere Piacenza a galla, ma nulla muta con Clarke caldissimo. Poi sale in cattedra Rossato che con 8 punti in fila lancia i suoi sul 65-53 al 30'. Quarto quarto solo per le statistiche, nel tripudio del Palamangano.