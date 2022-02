Scafati, che show al Palamangano: San Severo battuta per 107-57

Una slavina su San Severo. Nel recupero della A2 sonora vittoria di Scafati che riscatta la sconfitta di domenica a Chiusi e sotterra letteralmente i pugliesi sotto 50 punti di scarto. Finale 107-57. Non c’è mai stata storia al PalaMangano, con i padroni di casa che si sono messi in testa fin dalla'inizio dimostrando netta superiorità.

In avvio buonissima partenza della Givova trascinata dall’ex di turno Rotnei Clarke con le sue triple. Il break campano vale il 15-4 del 3’ sul quale coach Bechi è già costretto a chiamare timeout. Il primo quarto termina sul 31-17. e poi partita tutta in discesa e senza alcuna storia. 19 punti di Clarke e Rossato, 10 di Monaldi, 11 di Daniel, 15 di De Laurentis. Domenica prossima Scafati ospiterà Forl'. In classifica Scafati resta in testa su Ravenna, che deve recuperare una partita. Coach Rossi: "Complimenti ai giocatori, che hanno avuto un impatto incredibile sulla partita, difendendo forte e reagendo alla partita di domenica scorsa. Se abbiamo questa attitudine siamo una ottima squadra, se non ci riusciamo siamo una squadra normale".